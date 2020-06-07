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Грузинские футболисты проходят тестирование на коронавирус
07.06.2020 13:11
Игроки грузинских футбольных клубов «Динамо Тбилиси» и «Сабуртало», включая тренерский штаб и коллектив команды, прошли тестирование на коронавирус.
Сезон 2020 года Национальной лиги будет возобновлен 25 июня. До возобновления чемпионата, 1-7 июня будут протестированы игроки всех 10 команд, участвующих в лиге. Повторное тестирование пройдет непосредственно перед возобновлением чемпионата 22-24 июня.
По решению Федерации футбола Грузии, национальная лига будет возобновлена в измененном формате, что означает проведение чемпионата в два тура вместо четырех. На начальном этапе игры будут проходить без зрителей на стадионах.
После почти 4-месячной паузы Национальная лига возобновится 25 июня матчем третьего тура на Тбилисском стадионе имени Михаила Месхи, в котором встретятся два столичных клуба — «Сабуртало» и «Динамо» Тбилиси.
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