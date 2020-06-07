

Церцвадзе рассказал о планируемых регуляциях для иностранных туристов в Грузии

07.06.2020 13:14





Власти Грузии пытаются найти «золотой стандарт» в процессе разработки критериев для иностранных туристов, въезжающих в страну. Об этом в интервью Общественному телевидению сообщил директор тбилисского Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.



С 1 июля Грузия откроет свои границы для иностранных туристов. Тем не менее, власти еще не определили конкретные требования для международных путешественников.



Церцвадзе, который возглавляет клиническую группу по управлению COVID-19, отмечает, что туристы просто не приедут в Грузию, если правила будут слишком строгими. Исходя из этого, он исключает установление обязательного двухнедельного карантина для всех въезжающих в страну.



«С одной стороны, должны быть приняты такие регуляции, чтобы обеспечить безопасность, а с другой – не потерять туристов. Если установить слишком строгие регуляции, турист не приедет», — отметил он.



Профессор считает, что власти должны усиленно информировать иностранцев об универсальных правилах, которые соблюдают организации и население Грузии. Он пояснил, что речь идет о стандартных мерах безопасности: частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции, ношение медицинской маски.



Одновременно работа структуры здравоохранения, по мнению Церцвадзе, должна быть усилена еще больше. Он добавил, что самые большие риски в процессе снятия ограничений связаны именно с открытием границ и возобновлением международного авиасообщения.



При этом профессор отметил, что первый потенциально опасный этап – снятие чрезвычайных мер и ограничений внутри страны – Грузия преодолела очень успешно.



«Самым опасным и рискованным является открытие международного туризма. То, чего мы боялись изначально, мы перенесли безболезненно, без каких-либо осложнений», — сказал он.



С 26 февраля по 7 июня в Грузии было зафиксировано 809 случаев коронавирусной инфекции. Из них только 15% остаются активными к настоящему времени. 674 человека выздоровели, 13 пациентов скончались. Даже в период пика эпидемии ковид-больницы Грузии были загружены менее чем на 10%. Церцвадзе указывает, что при необходимости клинический сектор сможет принять и успешно лечить гораздо больше пациентов, чем на первом этапе пандемии.



Из-за угрозы распространения коронавируса с 18 марта Грузия закрыла свои границы для иностранцев, а с 21 марта прекратила авиасообщение по всем направлениям.



23 мая на в Грузии перестало действовать чрезвычайное положение, однако до сих пор в силе остаются многие ограничения, призванные снизить мобильность. Так, например, запрет на междугородние пассажирские перевозки сохраняется до 8 июня, внутренний туризм и движение пассажирских поездов возобновятся 15 июня. С 1 июля Грузия не только откроет свои границы, но и начнет возобновлять международное авиасообщение.



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