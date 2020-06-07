

Из Грузии в Армению отправлены дыхательные аппараты

07.06.2020 16:21





Армяне, проживающие в Грузии, продолжают искать способы поддержать и быть полезными Армении в ее борьбе с коронавирусом, сообщает jnews.ge со ссылкой на Aliq.ge.



По инициативе директора «Aliq Media» Павла Оганезова и при поддержке его ближайшего друга из-за рубежа для отправки в Армению были приобретены 10 аппаратов для искусственного дыхания.



В условиях закрытой грузино-армянской границы готовность оказать помощь при транспортировке аппаратов выразило посольство Армении в Грузии.



Переносные аппараты искусственной вентиляции легких «MS-500» будут переданы во Всеармянский фонд «Айастан». Также имеются и другие программы для оказания поддержки.



По предложению Павла Оганезова был также организован сбор средств под слоганом «Одна маска – одна жизнь», к которому готовность присоединиться выразили ряд армян, проживающих в Грузии. На собранные средства будут приобретены маски, которые затем будут отправлены в Армению и предоставлены социально уязвимому слою, принимая во внимание тот факт, что ношение маски стало обязательным в Армении, и для многих семей это непредвиденные, дополнительные финансовые траты.



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