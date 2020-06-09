

Три из восьми новых случаев коронавируса связаны с сотрудниками клиники Бочоришвили

09.06.2020 11:08





«Из восьми новых случаев коронавируса, подтвержденных сегодня в Грузии, три относятся к сфере медицины», — заявил премьер-министр Георгий Гахария.



Как отметил премьер, первоначальный источник двух случаев заражения не установлен.



«Сегодня у нас восемь новых случаев инфицирования в стране. Как будто это немного, у нас было и больше. К сожалению, три из восьми случаев относятся к сфере медицины, в частности были заражены сотрудники клиники Бочоришвили. В обоих случаях источник до сих пор не установлен.

Фактически, мы еще раз убеждаемся, что разговоры о победе над эпидемией, по крайней мере, крайне преждевременны», — сказал Георгий Гахария.



К этому времени в Грузии подтверждено 818 случаев коронавируса, 686 пациентов выздоровели.





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