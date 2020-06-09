

В Салониках задержан гражданин Грузии за перевозку мигрантов из Афганистана

09.06.2020 12:02





В греческих Салониках задержан 36-летний гражданин Грузии, который перевозил мигрантов, сообщают греческие СМИ.



Полиция пыталась остановить машину, однако водитель не подчинился, превысил скорость и пытался сбежать. В это время автотранспортное средство съехало с проезжей части дороги.



В автомобиле находились 13 афганских мигрантов, которые не имели право оставаться на территории Греции. Они также не имели соответствующей документации. Кроме того, у автомобиля были фальшивые номерные знаки.





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