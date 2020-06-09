|
|
|
В Салониках задержан гражданин Грузии за перевозку мигрантов из Афганистана
09.06.2020 12:02
В греческих Салониках задержан 36-летний гражданин Грузии, который перевозил мигрантов, сообщают греческие СМИ.
Полиция пыталась остановить машину, однако водитель не подчинился, превысил скорость и пытался сбежать. В это время автотранспортное средство съехало с проезжей части дороги.
В автомобиле находились 13 афганских мигрантов, которые не имели право оставаться на территории Греции. Они также не имели соответствующей документации. Кроме того, у автомобиля были фальшивые номерные знаки.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна