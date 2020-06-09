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Суд оставил в силе ограничительный ордер против теннисиста Басилашвили
09.06.2020 12:19
Тбилисский городской суд оставил в силе т. н. ограничительные ордера в отношении теннисиста Николоза Басилашвили и членов его семьи. Об этом сообщает организация «Партнерство за права человека» (PHR), защищающая интересы бывшей жены спортсмена Нели Дорокашвили.
«В эти минуты завершился 9-часовой судебный процесс в Тбилисском городском суде. Сторона Николоза Басилашвили требовала отмены ограничительных ордеров в отношении него и членов его семьи. Суд оставил в силе все ордера, выписанные для защиты Нели Дорокашвили и ее несовершеннолетнего сына», – сообщила организация вечером 8 июня.
Напомним, бывшая супруга спортсмена обвиняется его в насилии в присутствии их малолетнего ребенка. Теннисист все обвинения категорически отрицает. 22 мая он был арестован, но впоследствии отпущен судом под залог в 100 тысяч лари (около 30 тысяч долларов).
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