

Гамкрелидзе: Абитуриенты пройдут «PCR» обследование бесплатно, без какой-либо платы

09.06.2020 16:56





По словам руководителя Центров по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, абитуриенты пройдут «PCR» обследование бесплатно, без какой-либо платы.



Как пояснил Амиран Гамкрелидзе, если абитуриента за несколько дней до экзамена будут симптомы, он должен проконсультироваться с врачом первичного здравоохранения или семейным врачом, и по совету семейного врача, он пройдет обследование.



«Как вы знаете, диагноз «Covid», за исключением окончательного подтвержденного международного определения симптомов и в том числе определения, принятого у нас, считается только в том случае, если «Covid-19» лабораторно подтвержден молекулярной технологией. То, что мы называем технологией «PCR». Другими словами, если «Covid» будет подтвержден, абитуриент не будет допущен к сдаче экзаменов. Поэтому, если у абитуриента будут симптомы за несколько дней до экзамена, он, конечно, должен проконсультироваться с врачом первичного здравоохранения или семейным врачом, и по совету семейного врача он пройдет дополнительное обследование. Такой человек будет реферирован на «PCR» исследование и ему его проведут. Знаю, что будет вопрос, поэтому отвечу заранее, что мы, государство или частный Центр по контролю заболеваний, конечно, проведет обследование абитуриентам бесплатно, безо всякой оплаты. Для этого у них не будет никакого финансового бремени», — заявил Амиран Гамкрелидзе.



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