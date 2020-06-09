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В Грузии Единые национальные экзамены начнутся 6 июля


09.06.2020   17:28


Единые национальные экзамены в Грузии начнутся 6 июля и продлятся до 25 июля, сообщает сегодня министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Магистерские экзамены начнутся 1 августа и продлятся до 4 августа включительно.

Для проведения экзаменов в условиях эпидемии коронавируса разработаны специальные правила.

Согласно рекомендациям Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, в этом году абитуриентов и наблюдателей допустят только на 50% площади каждого экзаменационного сектора. В каждом секторе экзаменационных центров будет не больше десяти абитуриентов. Все рабочие столы будут оснащены прозрачными защитными барьерами и расставлены с соблюдением дистанции в 2 метра.

Абитурианты могут принести защитную маску с собой, либо им предложат ее на месте. Перед тем, как зайти в экзаменационный центр, все абитуриенты пройдут термоскрининг.

Если у абитуриента есть температура, он должен предоставить справку о прохождении лабораторного ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом. Проведение такого теста для абитуриентов будет бесплатным.

Во время нахождения в экзаменационном пространстве абитуриенты должны максимально соблюдать социальную дистанцию, постоянно носить маску, в случае соответствующего указания обработать руки дезинфицирующим раствором, а также иметь при себе удостоверение личности и экзаменационную карточку.

Как всегда, на экзамен можно принести воду в пластиковой бутылке и гелевую ручку черного цвета.

В том случае, если абитуриенты нарушат правила – снимут маску, не будут соблюдать соцдистанцию и откажутся от дезинфекции рук, они получат замечание, в случае повторного нарушения правил будут сняты с экзаменационного процесса.

Исходя из мер безопасности, систему охлаждения в экзаменационных пространствах включат только перед началом экзамена. Когда абитуриенты войдут в зал, кондиционеры будут отключены. Между сессиями в залах, где проходят экзамены, проведут дезинфекцию.

Национальный центр экзаменов и оценок напоминает, что новшества касаются только правил поведения на экзаменах, а не их формата или содержания.

Как и в предыдущие годы, экзаменационные центры будут открыты в Тбилиси, Рустави, Гори, Ахалцихе, Телави, Кутаиси, Батуми, Хуло, Зугдиди, Поти, Озургети.

В экзаменационных центрах будут мобилизованы бригады скорой медицинской помощи и патрульной полиции. Экзаменационный процесс будут записывать с помощью видеокамер.

Заместитель министра образования Грузии Нуну Мицкевич сообщила, что в ЕНЭ этого года примут участие более 55 тысяч абитуриентов и студентов.

Для того, чтобы стать студентом, нужно сдать три обязательных экзамена — грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет «Общие навыки» абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.

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