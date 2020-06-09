

Гамкрелидзе: Прошу телевидения пустить бегущую строку, что пандемия еще не побеждена

09.06.2020 18:26





Директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе призывает телевидения распространить т.н бегущую строку, что пандемия еще не побеждена.



По словам Гамкрелидзе, важно, чтобы граждане продолжали следовать рекомендациям.



«Очень прошу вас, каждое телевидение распространите бегущую строку, что пандемия еще не побеждена. Грузия одна не может победить пандемию. Пандемия должна быть побеждена всем миром и единственным оружием против этого является социальная дистанция, маска, частое мытье рук и их обработка дезинфекторами. Других лекарств от этого нет, нет вакцины. Пожалуйста, давайте не будем удовлетворяться тем, что Грузия, как будто победила коронавирус и мы можем сделать все — нет», — заявил Амиран Гамкрелидзе.



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