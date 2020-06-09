

Общественный вещатель Грузии объявил тендер на строительство нового здания

09.06.2020 20:29





Общественный вещатель Грузии объявил тендер на строительство нового здания. Новое здание Первого канала будет располагаться по адресу: улица Политковская, 31.



Общественный вещатель Грузии получил разрешение на строительство от архитектурной службы мэрии Тбилиси 28 мая в результате двухлетней работы.



Компании, желающие принять участие в тендере, могут ознакомиться с условиями тендера в единой электронной системе закупок.



Указанный тендер можно посмотреть по следующему адресу — https://tenders.procurement.gov.ge/ по номеру заявки NAT200008305.



Для надзора за строительством, Первый канал Грузии, также посредством тендера, нанял компанию «СиЭмСи», которая является лидером в регионе и имеет многолетний опыт управления международными проектами. Она будет активно участвовать в управлении проектами.



Поскольку здание на улице Костава находится в аварийном состоянии, нынешний менеджмент и попечительский совет канала обратились в министерство экономики в 2017 году и по решению министерства каналу в собственность передали земельный участок площадью 2 гектара на улице Политковской. В 2017 году менеджмент Первого канала Грузии объявил конкурс и предложил общественности выбрать дизайн и визуал нового здания. Впервые в грузинской реальности проектное предложение было выбрано голосованием в Facebook, и победило ООО «Тбилкалакпроект».



Вместе с тем, по словам генерального директора Первого канала Грузии Васила Маглаперидзе, новое здание Первого канала Грузии должно быть построено и этому решению нет альтернативы.



«Решение о новом здании было принято много лет назад из-за аварийности здания на улице Костава, однако не было решено, в какой форме будет проходить строительство. Реабилитация здания на улице Костава невозможна, и его аварийная ситуация ухудшается. Оставим в покое то, что оно перекошено, тут есть и тема подземных вод. Поэтому много лет назад было принято решение о новом здании, однако не было решено, куда должно переехать телевидение и как должно было построиться новое здание. Если бы телевидение оставалось на прежнем месте, то это здание пришлось бы снести и построить заново, что связано с тяжелыми проблемами — телевидение должно было прекратить работать, столько людей остались бы безработными, а страна — без Общественного вещателя. Слишком много людей думало над этой темой и нашлось такое решение — выделить землю для телевидения и сумму на строительство телевидение будет оплачивать из собственного бюджета. Первый канал Грузии построит гораздо более оптимальное здание, которое будет соответствовать современному стилю, эксплуатировать которое будет дешево. Я подразумеваю, что даже отапливать здания на улице Костава невозможно. Не говоря уже о том, что практически невозможно принять противопожарные меры. Рядом со зданием в свое время был большой бассейн, который использовали в случае пожара. А сейчас у нас нет и этого, и фактически, мы надеемся на огнетушители. Так что, фактически, можно сказать — сегодня начинается процесс строительства. Неделю назад мы получили разрешение на строительство, была проделана огромная работа, и мы начинаем. Надеюсь, тендер успешно закончится и мы начнем строительство. У нас будет новое, современное телевидение, адаптированное под большие возможности», — заявил Васил Маглаперидзе.



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