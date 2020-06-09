

Мужчину на курорте Гомисмта нашли после двухдневных поисков

09.06.2020 21:00





На горном курорте Гомисмта в Гурии после двух дней поиска обнаружили пропавшего два дня назад молодого человека.



Спасатели Агентства по чрезвычайным ситуациям МВД нашли его в заброшенной палатке на горе Хидо, на летних пастбищах. Согласно имеющейся на данный момент информации, он очень ослаб, однако его жизни ничего не угрожает. Спасатели спустят его с горы к автомобильной дороге и отвезут в клинику.



В поисках участвовала группа из десяти человек из Гурийского управления агентства ЧС, которой помогали спасатели из Имеретинского управления. Для поисков был использован дрон.



Житель села Шемокмеди Озургетского района пропал несколько дней назад. В последний раз его видели именно в Гомисмта.



Гомисмта – небольшое курортное местечко на уровне 2100-2755 метров над уровнем моря с уникальными климатическими условиями. С целью развития курорта в этом месте историческому району Гомисмта в мае 2020 года присвоили статус поселка.



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