

Собранные в Грузии фондом StopCov деньги направили в бюджет страны — минфин

09.06.2020 21:09





Деньги, которые были перечислены в благотворительный фонд правительства Грузии StopCov, будут направлены в бюджет и будут использованы только на мероприятия, связанные с коронавирусом. Об этом 9 июня заявил заместитель министра финансов страны Георгий Какауридзе, сообщает агентство Report.



«Сумма, собранная в фонде посредством пожертвований, будет направлена на мероприятия по борьбе с коронавирусом или на помощь пострадавшим из-за нее», — сказал Какауридзе во время представления проекта антикризисного бюджета страны на заседании координационного совета.



Он добавил, что в проекте бюджета отдельно оговаривается, что средства фонда не могут быть использованы на другие цели.



Напомним, правительственный благотворительный фонд StopCov в Грузии был создан в марте, когда в стране началось распространение коронавируса. На 9 июня в нем собрано более 133 млн лари (более $44 млн по курсу). Самое большое пожертвование — 100 млн лари — в фонд сделал основатель правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейший в Грузии предприниматель Бидзина Иванишвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







