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Собранные в Грузии фондом StopCov деньги направили в бюджет страны — минфин
09.06.2020 21:09
Деньги, которые были перечислены в благотворительный фонд правительства Грузии StopCov, будут направлены в бюджет и будут использованы только на мероприятия, связанные с коронавирусом. Об этом 9 июня заявил заместитель министра финансов страны Георгий Какауридзе, сообщает агентство Report.
«Сумма, собранная в фонде посредством пожертвований, будет направлена на мероприятия по борьбе с коронавирусом или на помощь пострадавшим из-за нее», — сказал Какауридзе во время представления проекта антикризисного бюджета страны на заседании координационного совета.
Он добавил, что в проекте бюджета отдельно оговаривается, что средства фонда не могут быть использованы на другие цели.
Напомним, правительственный благотворительный фонд StopCov в Грузии был создан в марте, когда в стране началось распространение коронавируса. На 9 июня в нем собрано более 133 млн лари (более $44 млн по курсу). Самое большое пожертвование — 100 млн лари — в фонд сделал основатель правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейший в Грузии предприниматель Бидзина Иванишвили.
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