

Гамкрелидзе: известны источники инфицирования 13 новых случаев коронавируса

14.06.2020 13:23





По заявлению директора Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, источники инфицирования 13 новых случаев коронавируса установлены.



Как сообщил Гамкрелидзе, часть случаев связана с карантиной зоной, а часть выявлена среди контактов заразившихся ранее.



По его словам, мы не имеем дела с новым кластером.



Для справки, число случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось на 13 и составило 864. Количество активных случаев составляет 161. Число выздоровевших же выросло на 1 и их стало 703.





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