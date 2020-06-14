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Гамкрелидзе: известны источники инфицирования 13 новых случаев коронавируса
14.06.2020 13:23
По заявлению директора Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, источники инфицирования 13 новых случаев коронавируса установлены.
Как сообщил Гамкрелидзе, часть случаев связана с карантиной зоной, а часть выявлена среди контактов заразившихся ранее.
По его словам, мы не имеем дела с новым кластером.
Для справки, число случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось на 13 и составило 864. Количество активных случаев составляет 161. Число выздоровевших же выросло на 1 и их стало 703.
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