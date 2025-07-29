Хабеишвили: Бывший мэр Батуми Арчил Чиковани может быть задержан сегодня или завтра

29.07.2025 10:19





Лидер ЕНД (Единое национальное движение) заявил, что бывший мэр Батуми Арчил Чиковани может быть задержан сегодня или завтра. Скандальное заявление оппозиционера Левана Хабеишвили. По его словам, это связано с делом Рижвадзе.



«В Министерство инфраструктуры вошла группа из прокуратуры и следственных органов. У меня есть информация, что от Карселадзе требуют 150 миллионов долларов — речь идёт почти о полумиллиарде лари. Эти деньги должны быть собраны им и его министерством, включая продолжающий работу Фонд муниципального развития… В самом Министерстве инфраструктуры речь также идёт о 150 миллионах долларов, которые Карселадзе должен »принести». По моей информации, из отпусков вывели 12 прокуроров — именно для того, чтобы как можно быстрее закрыть эти дела — против Гарибасвили, Лилуашвили, Карселадзе и Гомелаури. Хочу сказать одно: по делу Гомелаури так не торопятся, как по остальным трём. Людей просто вытолкнули из отпусков: быстро, мол, заканчивайте эти дела».



«Например, мэр Батуми собирался выехать во Францию — его не выпустили на границе. У меня есть информация, что его могут задержать либо сегодня, либо завтра. Хотя, может, тем, что я сейчас говорю об этом публично, я дарю ему ещё пару дней свободы — может, даже сделал ему подарок, если завтра не задержат. Но ведь Чиковани и сам понимает — если его не выпустили за границу, а он направлялся во Францию, значит, скорее всего, он бежал от дел, связанных с Рижвадзе…» — заявил Леван





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