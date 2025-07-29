Основательница НПО «Сапари»: Куртанидзе запугивает своих жертв и заставляет их забирать заявления из полиции

29.07.2025 10:16





Лука Куртанидзе «неоднократно оказывал различные виды насилия» заявляет Байя Патарая – основательница НПО «Сапари». Правозащитница комментирует инцидент произошедший 27 июля. Бывшая жена Куртанидзе (экс-депутата парламента от «Грузинской мечты» и экс-президента Федерации борьбы Грузии), Хатуна Микацадзе, заявила, что он ворвался в её дом в Кобулети и нанёс ей физические травмы.



«Это не первая жалоба на Эльдара Куртанидзе, и эта женщина не первая, кто называет Эльдара насильников. У нас уже был похожий случай, я не могу обсуждать подробности того случая, просто следует отметить, что это не первый случай с этой конкретной женщиной, и не первая женщина, ставшая жертвой.



Куртанидзе отличается своей полигамностью. Нам неоднократно приходилось разбираться в подобной ситуации, и у него много жён, как он сам их называет. Практически все эти женщины являются жертвами различных видов насилия на разных стадиях. Информация об этом уже распространялась, полиция также неоднократно сообщала об этом, однако, как нам известно, до сих пор этот человек не был осуждён за насилие в отношении женщин…



Эльдар Куртанидзе отличается тем, что запугивает своих жертв и заставляет их забирать заявления и жалобы из полиции. Это доказанный факт. МВД и прокуратура прекрасно понимают, о чём я говорю. Они всё это знают…



Мы все видели, как мягко и нежно полиция обращается с Эльдаром Куртанидзе, который крайне агрессивен, ругается нецензурной бранью и нападает на другого человека. Если бы на месте Эльдара Куртанидзе был другой человек, они бы в тот момент надели на него наручники и посадили в машину. Но мы этого не увидели, потому что он известный человек, полиция его знает, этот человек имеет определённые привилегии и неоднократно оказывал различные виды насилия, и мы видим двойные стандарты», — сказала Байя Патарая.



Источник: СОВА

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