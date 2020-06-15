

В Грузии выявлено 15 новых случаев инфицирования коронавирусом

15.06.2020 11:12





В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 15 и составило 879. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Число выздоровевших же выросло на 1 и их стало 704.



В режиме карантина находятся 2795 человек, а в стационаре под наблюдением – 252 лица.



В Грузии от коронавируса скончались 14 человек.



Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







