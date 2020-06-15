

Где нужно будет обязательно носить маску?

15.06.2020 13:13





Правительство Грузии приняло постановление, определяющее места, где нужно будет обязательно носить маску. Об этом заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.



По ее словам, ношение маски будет обязательно: в приемных государственных и частных учреждений, где больше всего контактов с гражданами, где собирается наибольшее количество граждан. Также ношение маски будет обязательным во время проведения встреч в государственных и частных учреждениях, где невозможно соблюдение дистанции в два метра. Кроме того, на встречах, докладчик или выступающее лицо может не использовать маску во время представления доклада или презентации. Использование маски обязательно в лифтах в общественных местах и торговых центрах. Это также закрытые помещения высокого риска. В салонах красоты и центрах эстетической медицины, где риск распространения вируса также высок. Как вы знаете, риск распространения инфекции высок и в общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведениях, где также обязательно носить маску.



По её словам, использование маски обязательно в общественном транспорте.



Межведомственный Координационный совет обсудил и принял решение, что для некоторых категорий граждан будет сделано исключение в связи с ношением маски.



В частности, как заявила Мезвришвили, ношение маски не будет обязательным для детей в возрасте до шести лет, а также для людей с заболеваниями дыхательных путей, включая хронические заболевания легких, людей с бронхиальной астмой, а также лиц с ограниченными возможностями и некоторых категорий людей, которые не могут носить маску, исходя из состояния их здоровья.



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