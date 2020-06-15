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Торнике Шенгелия уходит в ЦСКА?
15.06.2020 14:27
Московский ЦСКА договорился о подписании 3-летнего контракта с форвардом Торнике Шенгелией (28 лет, 206 см). Об этом сообщает греческое издание SDNA.
Грузинский баскетболист имел контракт с «Басконией» до 2022 года, в нем присутствовала опция выкупа на сумму около 1,5 миллиона евро. Армейцам удалось согласовать с испанцами переход звездного баскетболиста за меньшую сумму.
В розыгрыше Евролиги-2019/20 Шенгелия набирал в среднем 15,9 очка, 5,6 подбора и 2,9 передачи за матч.
ЦСКА ранее подписал центрового Николу Милутинова.
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