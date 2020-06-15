

В старом Тбилиси разрушается еще один исторический дом

15.06.2020 15:44





Обрушенные потолок, стены и внешний фасад - - в старом Тбилиси разрушается еще один исторический дом. Жители Серебряной улицы говорят о надвигающейся опасности и обвиняют власти в невнимательности.



Местные жители говорят, что здание может рухнуть в любое время, и кто-то может оказаться в руинах. «Мы обратились к Сакребуло за помощью, потому что дом находится в крайне тяжелом состоянии и могут быть жертвы, но никакого реагирования не последовало. Прошло два года, никто не обращал на это никакого внимания, и вот теперь дом фактически начал разрушаться и представляет угрозу как для нас, так и для людей, которые здесь гуляют, а основная масса – это дети и туристы» – говорит владелец дома Константин Саркисов.



Исторический дом полностью перекосился и представляет угрозу для жизни как местных жителей, так и туристов, которые ежедневно передвигаются по Серебряной улице.





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