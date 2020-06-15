

Имнадзе: Ситуация может обостриться гораздо раньше, чем мы того ожидаем

15.06.2020 18:55





Глядя на поведение части наших граждан, думается, что ситуация может обостриться гораздо раньше, чем мы того ожидаем, - заявил заместитель руководителя Центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе на брифинге, проведенном в администрации правительства.



По его словам, «если мы будет хорошо себя вести и большие проблемы не возникнут», страна легче справится с пандемией.



«Что касается поездок на поезде, по словам Имнадзе, сегодня поезда, сравнительно с другим транспортом, являются самыми безопасными.



«Железная дорога подготовилась весьма хорошо… В поездах гораздо легче контролировать пассажиров, там билеты по поименным спискам, исходя из этого, в данном случае железная дорога среди всего другого транспорта является самой безопасной», - заявил Имнадзе.



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