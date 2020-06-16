

Еще 20 пациентов излечились от коронавируса в Грузии

16.06.2020 10:54





Еще 20 пациентов излечились от коронавируса в Грузии. Информация об этом была недавно обновлена на специальном веб-сайте правительства stopcov.ge.



По данным сайта, на сегодняшний день в Грузии подтверждено 879 случая нового коронавируса.



Что касается излечившихся, их количество по сравнению со вчерашним днем увеличилось на 20 и составляет 724.



Вместе с тем, трое граждан Грузии доставлены на лечение из-за границы.



От нового коронавируса в стране умерли 14 пациентов.



В режиме карантина находятся 2 710 граждан, а в стационаре под наблюдением — 267.





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