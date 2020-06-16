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Еще 20 пациентов излечились от коронавируса в Грузии


16.06.2020   10:54


Еще 20 пациентов излечились от коронавируса в Грузии. Информация об этом была недавно обновлена на специальном веб-сайте правительства stopcov.ge.

По данным сайта, на сегодняшний день в Грузии подтверждено 879 случая нового коронавируса.

Что касается излечившихся, их количество по сравнению со вчерашним днем увеличилось на 20 и составляет 724.

Вместе с тем, трое граждан Грузии доставлены на лечение из-за границы.

От нового коронавируса в стране умерли 14 пациентов.

В режиме карантина находятся 2 710 граждан, а в стационаре под наблюдением — 267.

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