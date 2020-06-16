

В результате пожара сгорело около 4000 квадратных метров складских помещений

16.06.2020 10:58





Пожар на смешанном рынке в столичном районе Варкетили полностью ликвидирован. Об этом журналистам сообщил начальник тбилисского главного управления пожарных-спасателей Отар Кереселидзе. По его словам, в результате пожара сгорело около 4000 квадратных метров складских помещений.



«На данный момент пожар полностью ликвидирован. Сгорело около 4000 квадратных метров складских ларьков. В целях безопасности на месте остаются еще три пожарные машины. Пожарным-спасателям пришлось работать всю ночь. К этому времени у нас нет информации о пострадавших», - сказал Отар Кереселидзе.



Что касается причин пожара, по его словам, их установят работающие на месте соответствующие службы.



«По первоначальному осмотру мы пока не можем сказать, что вызвало пожар. На месте находятся соответствующие службы, которые определят причины пожара. Огонь, очевидно, вспыхнул в средней части. У нас была информация о том, что также хранились легковоспламеняющиеся вещества, как вы знаете, рядом заправочная станция, была и информация о том, что хранились фейерверки. Было несколько очагов пожара», - сказал Отар Кереселидзе.



Напомним, вчера ночью на смешанном рынке в Варкетили произошел пожар. Министерство внутренних дел начало расследование по 2-й части статьи 187 Уголовного кодекса Грузии (повреждение или уничтожение чужой вещи, совершенные путем поджога).



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