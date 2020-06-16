

На приобретение тестов на коронавирус за три месяца потрачено более 1,2 млн лари

16.06.2020 11:30





Общая стоимость диагностических тестов на коронавирус, закупленных Министерством здравоохранения в течение трех месяцев, превышает 1.2 млн. лари.



Согласно информации Минездрава Грузии, на приобретение тестов в марте, апреле и мае было потрачено 1 211 526 лари. До 3 миллионов лари потрачено на приобретение трехслойных защитных масок, 8 609 146 лари на медицинские комбинезоны, 282 547 лари на бесконтактные термометры, более 2.5 миллионов лари на маски и т. д.



Всего в течение трех месяцев на закупку экипировки, различных средств и услуг, связанных с коронавирусом, потрачено до 22.5 млн. лари.



Кроме того, как сообщили в Минздраве «IPN», по состоянию на 2 июня, общая стоимость контрактов, оформленных в компоненте обеспечения карантинных зон медперсоналом и предметами медицинского назначения/медикаментами составляет 1 075 250 лари. Также по состоянию на 2 июня расходы в рамках компонента гостиничного обслуживания карантинных пространств составляют до 258 миллионов лари.



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