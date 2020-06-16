

Суд приговорил обвиняемых по делу о детской порнографии к 20 и 19 годам лишения свободы

16.06.2020 11:31





Тбилисский городской суд полностью разделил позицию стороны обвинения и признал гражданина Австралии П.Л. и граждан Грузии — М.П. и Ц.М. виновными по делу о т.н. детской порнографии.



«По решению суда гражданин Австралии П.Л. был приговорен к 20 годам лишения свободы, а граждане Грузии — М.П. и Ц.М. к 19 и 19 годам лишения свободы.



Тбилисский городской суд продолжает рассмотрение дел против 11 граждан Грузии, которые также обвиняются в торговле несовершеннолетними. В частности, 10 родителей обвиняют в участии в производстве порнографического контента, содержащего изображения несовершеннолетних, за что они получали оплаты, и школьный учитель обвиняются в оказании помощи в торговле несовершеннолетними», — говорится в информации прокуратуры.





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