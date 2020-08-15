

Имнадзе: Коронавирус подтвердился у 14 из до 1000 граждан, побывавших в Сванетии

15.08.2020 18:16





По заявлению заместителя директора Национального центра контроля заболеваний Пааты Имнадзе, в последние дни в «температурные центры» обратились до 1000 граждан, имеющих историю поездки в Сванетию.



Как поясняет Имнадзе, подтверждено заражение коронавирусом 14 человек из числа находившихся в муниципалитете Местия.



«Хочу сказать, что за последние дни в Тбилиси в «температурные центры» обратились до 1000 человек, побывавших в Местии за последние 2 недели, отсюда у 9 выявилось вчера, до этого были выявлены еще случаи среди побывавших в Местии. В Тбилиси всего 14 человек, заражение которых связано с пребыванием в муниципалитете Местия. Остальные 4 - контакты, один из которых является членом семьи ранее подтвержденного, который был выявлен в селе Гарбани муниципалитета Казбеги. Еще 3 человека в Тбилиси являются членами семьи ранее подтвержденного тбилисского случая, один водитель, выявленный при пересечении границы в Садахло, и один неприятный для нас случай, выявленный в Кобулети», сообщил Имнадзе.



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