

Имнадзе: Коронавирус подтвердился у работницы кафе «Гавана» в Кобулети

15.08.2020 18:22





Один из случаев коронавируса выявлен в Кобулети. Вирус подтвердился у женщины, работающей в одном из кафе. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе.



«Случай выявлен в Кобулети. Женщина приехала из Тбилиси в Кобулети работать. Есть такое кафе «Гавана», и работающий в этом бунгало персонал, который контактировал с этой сотрудницей, найден, они будут обследованы. Но тех, кто посетил это кафе 9, 10 и 11 августа, я хочу предупредить, чтобы они были осторожны, и если появятся хоть какие-то симптомы, обращались в «температурные центры», - сказал Имнадзе.



Он отметил, что вчера в масштабе страны было проведено до 6 тысяч тестов на коронавирус и по последним данным, всего в Грузии проведено более 300 тысяч ПЦР-тестов.



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