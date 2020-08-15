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Установлены все контакты инфицированных коронавирусом в Местия


15.08.2020   22:23


По информации представителя Центра по контролю за заболеваниями Грузии Константина Гветадзе, в Местия установлены все лица, контактировавшие с инфицированными коронавирусом.

По его словам, эпидемическая ситуация в муниципалитете находится под полным контролем.

«Фактически, уже проверены 90% муниципалитета Местия, включая села и сам поселок. Сегодня было взято еще 246 проб, и всего уже протестировано 3367 человек. Видно, что увеличение числа подтвержденных случаев в пораженной области очень невелико», — сказал Константин Гветадзе.

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