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В Грузии выявлено 5 новых случаев коронавируса


17.08.2020   10:38


В Грузии выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1341. Информацию об этом распространяет Национальный центр контроля заболеваний.

Что касается выздоровевших, то их количество выросло на 4 и составляет 1092.

В режиме карантина находятся 7082 человек.

В стране от коронавируса скончались 17 пациентов.

Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.

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