

В Аджарии выявлено три новых случая коронавируса

17.08.2020 11:43





В Аджарии зафиксировано три новых случая коронавируса, два из них связаны с т.н. «Кобулетским кластером». Вирус подтвердили у двух человек, которые контактировали с уже выявленным инфицированным человеком в кафе «Гавана».



Всего из Кобулети коронавирус подтвердился у пяти граждан. Эпидемиологически исследованы и в карантин переведены 60 человек, 12 граждан находятся в самоизоляции. Еще 110 человек были отобраны для тестирования ПЦР, результаты будут объявлены завтра утром.



В течение последних 24 часов коронавирус подтвердился еще у одного человека — женщины, которая находилась на карантине и вернулась в Грузию из Греции.



Все трое инфицированных были доставлены в ковидцентр Республиканской больницы. 26 инфицированных пациентов продолжают лечение в этом учреждении.



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