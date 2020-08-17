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В Аджарии выявлено три новых случая коронавируса
17.08.2020 11:43
В Аджарии зафиксировано три новых случая коронавируса, два из них связаны с т.н. «Кобулетским кластером». Вирус подтвердили у двух человек, которые контактировали с уже выявленным инфицированным человеком в кафе «Гавана».
Всего из Кобулети коронавирус подтвердился у пяти граждан. Эпидемиологически исследованы и в карантин переведены 60 человек, 12 граждан находятся в самоизоляции. Еще 110 человек были отобраны для тестирования ПЦР, результаты будут объявлены завтра утром.
В течение последних 24 часов коронавирус подтвердился еще у одного человека — женщины, которая находилась на карантине и вернулась в Грузию из Греции.
Все трое инфицированных были доставлены в ковидцентр Республиканской больницы. 26 инфицированных пациентов продолжают лечение в этом учреждении.
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