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По данным на сегодня, состояние 22 инфицированных коронавирусом тяжелое, а шести - критическое
17.08.2020 12:18
По словам медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, состояние шести из 232 пациентов, инфицированных коронавирусом, которые находятся на этапе лечения, является критическим, а 22 — тяжелым.
«Они проходят лечение в соответствующих реанимационных отделениях ковидцентров. Увеличилось количество пациентов в тяжелом состоянии, и на сегодняшний день их насчитывается 22 пациента. Число выздоровевших составляет 81 процент, а уровень летальности — 1,27 », — заявила Эзугбая.
Касательно Тбилисской инфекционной больницы, Марина Эзугбая заявляет, что вчера в клинике излечились трое инфицированных, добавились еще два новых случая.
«Оба являются контактами с подтвержденными случаями. Количество тяжелобольных по-прежнему двое. Новых тяжелых пациентов нет. Состояние имеющихся пациентов уже стабильно и, вероятно, скоро будет считаться средним по степени тяжести. Состояние остальных пациентов в основном среднее и легкое», — заявила Марина Эзугбая.
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