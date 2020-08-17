

МВД: Молодая женщина, найденная в Куре, является сотрудницей бара «Баухаус»

17.08.2020 15:53





По информации Министерства ВД, молодая женщина, найденная в Куре, является сотрудницей бара «Баухаус». В связи с этим ведомство распространяет заявление.



«В результате интенсивных поисковых работ на реке Кура сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел обнаружил тело молодой женщины, пропавшей из бара «Баухаус».



Сообщение об исчезновении из бара «Баухаус» в Тбилиси двух молодых людей поступило в МВД 15 августа около 21:00. Со стороны полиции последовало немедленное реагирование и с целью установить место нахождения молодых людей в интенсивном режиме начались соответствующие поисковые мероприятия



По делу уже проведены различные следственные действия, в том числе опрошены сотрудники бара «Баухаус», члены семей пропавших молодых людей, друзья и другие лица.



До сих пор продолжаются следственные действия и работы по поиску молодого мужчины.



Расследование факта ведется по статье 143 УК Грузии, что подразумевает незаконное лишение свободы», - сказано в заявлении МВД.



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