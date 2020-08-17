

Спасатели обнаружили в реке тело второго пропавшего сотрудника бара Bauhaus

17.08.2020 16:59





Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии нашли в Куре, недалеко от бара Bauhaus, тело парня, пропавшего 15 июля. Ранее спасатели обнаружили в реке тело девушки.



Сотрудники бара Bauhaus Георгий Шаламберидзе и Байя Беруашвили пропали 15 августа. Они на рассвете закончили работу и вместе вышли из бара. В последний раз знакомые видели молодых людей недалеко от Дома юстиции. Вечером о пропаже молодых людей уведомили МВД Грузии.



Сегодня с утра поиски молодых людей были начаты в Куре. В частности, со специального катера проводилось сканирование дна реки.



По информации МВД, уже допрошены сотрудники бара, родственники и друзья пропавших. Поиски молодого человека продолжаются.



Расследование ведется по статье 143 УК Грузии «незаконное лишение свободы».



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