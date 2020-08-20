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Иванишвили профинансирует строительство храма Преображения в Абастумани
20.08.2020 16:08
«Семья Бидзины Иванишвили профинансирует строительство храма Преображения в Абастумани», — об этом сообщает Патриархия Грузии.
По информации ведомства, в Абастумани, во дворе монастыря Святого Пантелеймона Целителя планируется построить колокольню и другие необходимые постройки.
«19 августа 2020 года, в праздник Преображения Господня, митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Феодор (Чуадзе) освятил место для храма Преображения в Абастумани во дворе монастыря Святого Пантелеймона Целителя. Наряду с храмом на этой территории планируется построить колокольню и другие необходимые для храма постройки. Владыка Феодор и матери монастыря благодарны за то, что строительство будет профинансировано семьей Бидзины Иванишвили», — говорится в информации.
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