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В Батуми и Кобулети установили палатки для тестирования на коронавирус
20.08.2020 18:06
На Батумском бульваре уже поставили палатку для бесплатного тестирования на коронавирус ბ специалисты взяли первые образцы. Ответы будут известны в течение 24 часов после сдачи анализа.
Во время курортного сезона любой желающий на побережье Аджарии сможет пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. Наряду со старым бульваром Батуми аналогичная палатка была установлена на новом бульваре и в парке Кобулети.
По словам министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, тестирование будет полностью бесплатным, а продолжительность работы палаток будет зависеть от продолжительности туристического потока.
«Сегодня палатки будут технически налажены, в них разместятся бригады, а с завтрашнего дня они начнут интенсивную работу. Палатки будет тестировать желающих с 17:00 до 22:00, но в случае необходимости время будет увеличено», — заявила Нино Нижарадзе.
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