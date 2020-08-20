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В Батуми и Кобулети установили палатки для тестирования на коронавирус


20.08.2020   18:06


На Батумском бульваре уже поставили палатку для бесплатного тестирования на коронавирус ბ специалисты взяли первые образцы. Ответы будут известны в течение 24 часов после сдачи анализа.

Во время курортного сезона любой желающий на побережье Аджарии сможет пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. Наряду со старым бульваром Батуми аналогичная палатка была установлена на новом бульваре и в парке Кобулети.

По словам министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, тестирование будет полностью бесплатным, а продолжительность работы палаток будет зависеть от продолжительности туристического потока.

«Сегодня палатки будут технически налажены, в них разместятся бригады, а с завтрашнего дня они начнут интенсивную работу. Палатки будет тестировать желающих с 17:00 до 22:00, но в случае необходимости время будет увеличено», — заявила Нино Нижарадзе.

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