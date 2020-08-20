

Прокурор: Детектора лжи в качестве правового механизма е в Грузии не существует

20.08.2020 18:17





В Грузии в правовом плане не существует детектора лжи, он не применялся в качестве процессуального действия и Уголовно-процессуальный кодекс такого не признает, - так откликается прокурор по делу Георгия Шакарашвили Давид Казарашвили на требование нескольких обвиняемых несовершеннолетних и их родителей о том, чтобы все находившиеся в машине «Тойота камри» были допрошены на детекторе лжи.



«В том случае, если у стороны защиты есть опыт в этом, считают, что это процессуальное действие и соответствует законодательству Грузии, то могут сами провести любое действие, которое захотят», - сказал Давид Казарашвили.



Напомним, 3 несовершеннолетних, обвиняемых в умышленном убийстве футболиста Георгия Шакарашвили, - З.Х., Л.Ш. и А.К. объявили голодовку. Они требуют допроса на детекторе лжи, чтобы «этим путем установить правду».



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