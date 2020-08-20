

Прокуратура отреагировала на новые показания по делу гибели Шакарашвили в СМИ

20.08.2020 22:25





Действия лиц, которые стоят за публикацией пятых по счету показаний главного свидетеля по делу о гибели Георгия Шакарашвили Гури (Гурама) Амирханашвили получат соответствующую правовую оценку, для их установления ведется расследование. Об этом журналистам сегодня заявил Давид Казарашвили — прокурор по делу Шакарашвили.



На сайте Радио «Свобода» 19 августа был опубликован один из протоколов показаний главного свидетеля по делу о гибели 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили и его друга Гурама Амирханашвили.



Согласно этим показаниям Амирханашвили, регбист Арчил Гагнидзе, который в настоящее время обвиняется в убийстве Шакарашвили, настоял на том, чтобы после событий той ночи он сел в его машину и поехал в Тбилиси.



Гурам Амирханашвили также вспоминает подробности диалога, состоявшегося в машине «Toyota Camry». По его словам, Арчил Гагнидзе задал следующий вопрос: «Умеете ли вы также хорошо плавать, насколько быстро бегаете?»



До этого он поинтересовался у Амирханашвили, откуда Георгий Шакарашвили умеет так хорошо бегать, на что Гурам ответил, что они с Георгием с детства занимались футболом.



Амирханашвили также вспомнил, что к тому моменту, когда его обнаружили пассажиры машины Toyota, он успел провести в кустах, где прятался от преследователей, около 7-8 минут. Все они были уставшие и взволнованные. Последними на место подбежали Арчил Гагнидзе и Николоз Ревазишвили.



Прокурор пояснил, что запрет на публикацию показаний связан с интересами следствия и адвокаты были предупреждены об этом.



«Наша цель — чтобы свидетели, которые будут допрошены на данном этапе расследования, не знали о версиях следствия и показаниях тех лиц, которые уже были допрошены. Из-за этого они потом приходят с уже подготовленныеми позициями», — пояснил прокурор.



По словам прокурора, пятые показания Амирханашвили не стали основанием для отягчения обвинений в отношении пяти человек, находившихся в автомобиле «Toyota Camry».



«Мы полагаем, что эти показания не противоречат материалам дела. Когда свидетеля допрашивают, он объясняет суду, что послужило причиной информации, содержащейся в показаниях. Единичные показания не могут быть основанием для смягчения обвинения и вынесения приговора. Таким образом, обвинение не было отягчено только на основании показаний Гурама Амирханашвили и протокола допроса, это произошло за счет совокупности доказательств, которые были получены в ходе дела», — сказал Казарашвили.



19-летний житель Тбилиси и футболист клуба «Сабуртало» Георгий Шакарашвили был найден 22 июня мертвым в реке Арагви после четырех дней поисков. Экспертиза установила, что молодой человек захлебнулся в воде, а до этого получил множественные телесные повреждения. По версии следствия, группа из пяти человек, из них двое несовершеннолетних, после ссоры на вечеринке по случаю дня рождения во Мцхета, преследовала Шакарашвили и двух его друзей, которым удалось спрятаться по дороге. Что касается Шакарашвили, то преследователи загнали его в овраг, жестоко избили, а затем, еще живого, скинули в реку, где он захлебнулся.



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