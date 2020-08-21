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В Грузии выявлены 15 новых случаев коронавируса
21.08.2020 11:27
В Грузии выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1 385. Информацию об этом распространяет Национальный центр контроля заболеваний.
Что касается выздоровевших, то их количество выросло на 20 и составляет 1128.
В режиме карантина находятся 6903 человека, под наблюдением в стационаре - 232.
В стране от коронавируса скончались 17 пациентов.
Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.
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