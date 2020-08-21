

Источник заражения двух из 15 новых случаев коронавируса пока неизвестен

21.08.2020 12:09





По словам клинического директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, четыре из 15 новых случаев коронавируса связаны с Ленджери, шесть являются контактами с уже подтвержденными случаями, три импортированы, источник двух случае пока неизвестен, и эпидемиологические исследования продолжается.



По словам Эзугбая, количество излечившихся от коронавируса в Грузии, увеличилось на 20, и в общей сложности 81 процент пациентов в стране излечились от вируса. По ее словам, сегодня в ковидцентрах проходят лечение 240 инфицированных.



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