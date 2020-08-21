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Николозу Басилашвили утяжелили обвинение
21.08.2020 13:49
Первой грузинской ракетке Николозу Басилашвили ужесточили обвинение по уголовному делу. Информацию об этом распространила правозащитная организация — «Партнерство за права человека» (PHR), которая защищает интересы истца Нелли Дорокашвили.
Согласно заявлению, по состоянию на сегодня, Николоз Басилашвили обвиняется по четырем эпизодам физического насилия в отношении Нели Дорокашвили, осуществленных им в разное время по разным мотивам, и систематическом психологическом и экономическом насилии.
Судебный процесс по делу Николоза Басилашвили назначен на 20 октября.
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