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Николозу Басилашвили утяжелили обвинение


21.08.2020   13:49


Первой грузинской ракетке Николозу Басилашвили ужесточили обвинение по уголовному делу. Информацию об этом распространила правозащитная организация — «Партнерство за права человека» (PHR), которая защищает интересы истца Нелли Дорокашвили.

Согласно заявлению, по состоянию на сегодня, Николоз Басилашвили обвиняется по четырем эпизодам физического насилия в отношении Нели Дорокашвили, осуществленных им в разное время по разным мотивам, и систематическом психологическом и экономическом насилии.

Судебный процесс по делу Николоза Басилашвили назначен на 20 октября.

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