

Николозу Басилашвили утяжелили обвинение

21.08.2020 13:49





Первой грузинской ракетке Николозу Басилашвили ужесточили обвинение по уголовному делу. Информацию об этом распространила правозащитная организация — «Партнерство за права человека» (PHR), которая защищает интересы истца Нелли Дорокашвили.



Согласно заявлению, по состоянию на сегодня, Николоз Басилашвили обвиняется по четырем эпизодам физического насилия в отношении Нели Дорокашвили, осуществленных им в разное время по разным мотивам, и систематическом психологическом и экономическом насилии.



Судебный процесс по делу Николоза Басилашвили назначен на 20 октября.





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