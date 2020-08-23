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В Грузии выявлены 17 новых случаев коронавируса
23.08.2020 12:29
В Грузии выявлены 17 новых случаев коронавируса. Информация об этом недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
На сегодня в Грузии подтверждены 1411 случаев коронавируса, а число выздоровевших составляет 1132 человека, скончались 17 инфицированных.
Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.
В режиме карантина находятся 6 848 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 269 человек.
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