

В Грузии выявлены 17 новых случаев коронавируса

23.08.2020 12:29





В Грузии выявлены 17 новых случаев коронавируса. Информация об этом недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



На сегодня в Грузии подтверждены 1411 случаев коронавируса, а число выздоровевших составляет 1132 человека, скончались 17 инфицированных.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.



В режиме карантина находятся 6 848 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 269 человек.





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