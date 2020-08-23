

В Тбилиси задержана няня по обвинению в насилии над двухлетним ребенком

23.08.2020 12:33





Сотрудники Тбилисского отделения полиции по делам несовершеннолетних ГУ МВД Грузии задержана Л.Л., 1973 года рождения, по обвинению в насилии в отношении несовершеннолетнего.



«В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая работала няней в одной из семей в Тбилиси, где вместе с двумя другими нянями ухаживала за пятью несовершеннолетними. Л.Л. интенсивно подвергала физическому насилию 2-летнего ребенка, видеоматериал о чем правоохранителям предоставили другие няни — Ш.Д. и И.Б. В результате оперативного реагирования полиции Л.Л. была незамедлительно задержана.



Ведется расследование по факту насилия, совершенного в отношении несовершеннолетнего. Преступление предусматривает лишение свободы на срок до двух лет», — сказали в МВД.





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