

В Тбилиси перед посольством Беларуси прошла акция солидарности

23.08.2020 18:32





Акция в поддержку белорусов прошла перед посольством Беларуси в Тбилиси.



Представители белорусской диаспоры пришли на митинг солидарности с национальными флагами и выстроились в символическую живую цепочку от посольства Литвы до посольства Беларуси.



Участники акции выразили протест в связи с процессами, проходящими в Беларуси после президентских выборов.



По их словам, сегодняшняя акция является символическим повторением мирной демонстрации в Прибалтике 23 августа 1989 года, когда в живую цепь встали до 2 миллионов человек.





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