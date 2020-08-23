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В Тбилиси перед посольством Беларуси прошла акция солидарности
23.08.2020 18:32
Акция в поддержку белорусов прошла перед посольством Беларуси в Тбилиси.
Представители белорусской диаспоры пришли на митинг солидарности с национальными флагами и выстроились в символическую живую цепочку от посольства Литвы до посольства Беларуси.
Участники акции выразили протест в связи с процессами, проходящими в Беларуси после президентских выборов.
По их словам, сегодняшняя акция является символическим повторением мирной демонстрации в Прибалтике 23 августа 1989 года, когда в живую цепь встали до 2 миллионов человек.
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