

12 человек погибли в автокатастрофе по дороге в Шатили

23.08.2020 22:36





12 человек погибли в автокатастрофе в муниципалитете Душети. Как сообщили в МВД Первому каналу Грузии, дорожное происшествие произошло возле села Бисо по дороге на Шатили, в результате чего микроавтобус свалился в каменистый склон с высоты около 80 метров.



После получения сообщения об аварии на место происшествия мобилизованы все соответствующие подразделения МВД, в том числе бригады патрульной и криминальной полиции, пожарные и спасательные команды со спецтехникой, бригады Скорой помощи.



«Спасательные бригады продолжают спасательную операцию в непрерывном режиме, несмотря на сложный рельеф местности и тяжелые метеорологические условия. По предварительным данным, в микроавтобусе погибли 12 человек и 3 получили серьезные травмы. К этому времени выживших в аварии перевозят в больницы. Поиски людей продолжаются. Параллельно проводится идентификация пассажиров и другие оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в сообщении МВД.





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