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В Грузии выявлено 7 новых случаев коронавируса
26.08.2020 11:07
В Грузии выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1436. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Количество выздоровевших составляет 1150.
В режиме карантина находятся 6018 человек, под наблюдением в стационаре - 249.
Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.
В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.
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