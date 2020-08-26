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В Грузии выявлено 7 новых случаев коронавируса


26.08.2020   11:07


В Грузии выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1436. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.

Количество выздоровевших составляет 1150.

В режиме карантина находятся 6018 человек, под наблюдением в стационаре - 249.

Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.

В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.

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