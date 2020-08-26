

В Грузии выявлено 7 новых случаев коронавируса

26.08.2020 11:07





В Грузии выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1436. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Количество выздоровевших составляет 1150.



В режиме карантина находятся 6018 человек, под наблюдением в стационаре - 249.



Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.



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