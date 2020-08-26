

Фестиваль классической музыки «Ночные серенады» состоится онлайн

26.08.2020 11:57

"Новости-Грузия"



Двенадцатый по счету Международный музыкальный фестиваль классической музыки «Ночные серенады» состоится 27 августа, 2 и 4 сентября в особенном формате из-за пандемии коронавируса.



Художественным руководителем фестиваля «Ночные серенады» является всемирно известная грузинская скрипачка Лиана Исакадзе. Фестиваль был основан в 1982 году и каждое лето с большим успехом проходил в Пицунде (Абхазия). В 1991 году фестивальные концерты прекратились и только спустя 18 лет, в 2009 году, его возродили в Аджарии.



Руководитель фестиваля Нина Цагарели сообщила, что фестиваль впервые пройдет в онлайн режиме. При этом организаторы обещают, что на концертных вечерах прозвучат шедевры классической музыки, а также состоятся премьеры произведений современных грузинских композиторов.



Фестиваль традиционно откроется в Батуми 27 августа в Государственном драматическом театре имени Ильи Чавчавадзе. Онлайн трансляцию будет вести телевидение Аджарии.



Вечер открытия фестиваля будет посвящен 95-летию известного грузинского композитора и педагога Сулхана Цинцадзе. В концерте примет участие лауреат многочисленных национальных и международных конкурсов пианистка Тамар Личели вместе со струнным квартетом имени Гии Канчели.



2 и 4 сентября концертные вечера состоятся в Тбилиси — перед слушателями предстанет созданный Лианой Исакадзе базовый оркестр фестиваля «Виртуозы Грузии» под управлением дирижера Вахтанга Мачавариани, а в качестве солистов — пианисты Сандро Небиеридзе, Лиза Чхаидзе и Элене Шаверзашвили.



Из Тбилиси лайв-стрим будет вести Lenovo Records.



Премьерами фестиваля станут произведения трех грузинских композиторов: Сандро Небиеридзе специально для фестиваля написал «Концерт для фортепиано №2 и струнного оркестра», Георгий Шаверзашвили представит свой «Концерт для фортепиано с камерным оркестром №4», также прозвучат «Сентименты» Джимшера Чхаидзе, международная премьера которых состоялась в Германии в 2011 году.



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