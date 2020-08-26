

Гамкрелидзе: Несколько вакцин от COVID-19, возможно, будут одобрены осенью

26.08.2020 13:25





Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявляет, что производство вакцины от коронавируса близится к завершению и может быть одобрено в конце осени.



Как заявил Гамкрелидзе после заседания Координационного совета, Грузия ведет активные переговоры по одобрению вакцины от Covid.



«Мы обсуждали вакцинацию на Координационном совете. Производство вакцины от Covid находится на финальной стадии, до девяти вакцин проходят клинические испытания, три из которых находятся на третьей фазе исследований. Вероятно, регуляторы одобрят несколько вакцин поздней осенью. «Глобальный альянс по вакцинам» координирует работу по возможным поставкам вакцины в страны. В этих переговорах участвуют Минздрав, Центр по контролю заболеваний, министерства иностранных дел и финансов Грузии. Есть определенные условия относительно того, какие этапы мы должны пройти, чтобы подать заявку на получение вакцины», — заявил Гамкрелидзе.



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