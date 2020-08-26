

У грузинского бойца Гиги Чикадзе в Лас-Вегасе выявили коронавирус

26.08.2020 17:29





Грузинский боец Гига Чикадзе, выступающий в США в легком весе UFC, подтвердился коронавирус, сообщает телекомпания «Имеди».



Ultimate Fighting Championship (Абсолютный бойцовский чемпионат) — спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА — от англ. Mixed Martial Arts) по всему миру.



Коронавирус у спортсмена выявили во время подготовки к выступлению в Лас-Вегасе. Соответственно, Чикадзе не сможет принять участие в бою, который назначен на 30 августа с Алексом Касересом.



В настоящее время спортсмен находится в самоизоляции в горах Калифорнии, где проходит соответствующее лечение.



32-летний Гига Чикадзе проживает в США. За время своей спортивной карьеры он сменил каратэ на кикбоксинг, а с 2019 года участвует в боях UFC. Чикадзе провел под эгидой UFC три боя, одержав три победы. Его противниками были Брандон Дэвис, Ирвин Ривера и Джамалл Эммерс.



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