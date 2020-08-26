Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

У грузинского бойца Гиги Чикадзе в Лас-Вегасе выявили коронавирус


26.08.2020   17:29


Грузинский боец Гига Чикадзе, выступающий в США в легком весе UFC, подтвердился коронавирус, сообщает телекомпания «Имеди».

Ultimate Fighting Championship (Абсолютный бойцовский чемпионат) — спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА — от англ. Mixed Martial Arts) по всему миру.

Коронавирус у спортсмена выявили во время подготовки к выступлению в Лас-Вегасе. Соответственно, Чикадзе не сможет принять участие в бою, который назначен на 30 августа с Алексом Касересом.

В настоящее время спортсмен находится в самоизоляции в горах Калифорнии, где проходит соответствующее лечение.

32-летний Гига Чикадзе проживает в США. За время своей спортивной карьеры он сменил каратэ на кикбоксинг, а с 2019 года участвует в боях UFC. Чикадзе провел под эгидой UFC три боя, одержав три победы. Его противниками были Брандон Дэвис, Ирвин Ривера и Джамалл Эммерс.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна