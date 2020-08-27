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340 пожарных-спасателей МВД Грузии стали офицерами
27.08.2020 13:52
По решению министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, рядовой состав пожарно-спасательного департамента Службы по управлению чрезвычайными ситуациями становится офицерским составом, сообщается на сайте ведомства.
340 пожарным и спасателям, имеющим высшее образование, присвоено первичное офицерское звание младший лейтенант. Также около трех тысяч пожарных-спасателей, которые пройдут в Полицейской академии специальный курс, будут иметь возможность стать офицерами.
С данным решением сотрудников ознакомили заместитель министра внутренних дел Иосеб Челидзе, глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили и его первый заместитель Леван Гирсиашвили. На встрече с сотрудниками руководители службы также говорили о планах и задачах на будущее.
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями создана в Грузии в ноябре 2017 года. Первоначально она подчинялась главе правительства, а с 2018 года перешла в ведение МВД Грузии.
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