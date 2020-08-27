

Восемь из 11 новых случаев коронавируса зафиксированы в Аджарии

27.08.2020 13:58





Из 11 случаев коронавирусной инфекции, выявленных в Грузии за последние сутки, восемь зафиксированы в Аджарии. Об этом сегодня сообщила глава Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Аджарии Нона Эпадзе.



По ее словам, два новых случая являются завозными – пациенты вернулись из-за границы и до последнего времени находились в карантинных зонах. Четыре новых случая в Аджарии – это родственники водителей международных грузовых перевозок, у которых коронавирус подтвердился ранее. Еще два случая связаны с кластером гостиницы Кобулети – отеля семейного типа, у владельца которого заболевание было выявлено на прошлой неделе.



В настоящее время в Батумской инфекционной больнице лечение продолжают 30 пациентов с коронавирусом. Эпадзе сообщила, что среди восьми новых случаев, выявленных в Аджарии за последние сутки, был один несовершеннолетний. Вместе с родителями на лечение его отправили в одну из клиник Тбилиси.



В целом с начала пандемии в Грузии лабораторно подтверждены 1 447 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии был доставлен на лечение из-за границы. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 19 человек.



Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 40 и сейчас составляет 1 190. В ковид-центрах страны лечение продолжают 230 человек.



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