

Комиссия по коммуникация отклонила жалобу Первого канала к ТВ «Формула»

27.08.2020 19:14





Комиссия по коммуникациям отклонила жалобу Общественного вещателя против телекомпании «Формула». Речь идет о передаче «Дно» в эфире «Формулы», где без изменения были использованы логотипы и визуальная упаковка Общественного вещателя и программы «Ахали Дге».



По пояснению Комиссии по коммуникациям, телекомпания «Формула» наложила визуальные компоненты Общественного вещателя на собственный оригинальный контент в целях пародии и использовала данные логотипы для шаржа вещателя.



«Из материалов дела ясно, что цель «Формулы» заключалась в том, чтобы разместить сатирическо-юмористическую передачу, и ее мотивация не заключалась в использовании логотипов Общественного вещателя и «Ахали Дге» и визуальных компонентов этой же передачи в качестве идентификаторов их собственного вещания или передачи. Соответственно, Комиссия по коммуникациям не сочла передачу, размещенную в эфире телекомпании «Формула» в пародийно-юмористических целях неправомерным использованием авторских и смежных прав, и не удовлетворила жалобу Общественного вещателя», — говорится в заявлении Комиссии по коммуникациям.



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